2020-05-30T13:49:49+03:00
Общество

В Челябинске горожане не могут прорваться на «путинский» пляж

Мы узнали, когда отдыхающих пустят на берег Смолино
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Калитка на пляж закрыта, забор не обойти.Калитка на пляж закрыта, забор не обойти.Фото: Лидия ПЕСКОВА
Изменить размер текста:

После того, как глава региона ослабил режим, челябинцам разрешили посещать парки и скверы. В Ленинском районе города многие потянулись на «путинский» пляж, расположенный у ДК ЧТПЗ на озере Смолино. Но к воде людей который день не пускают. Пляж полностью обнесен железным забором, замок охрана не открывает. «Комсомолка» узнала, почему арендаторам пляжа рапоряжение Текслера не указ.

— На пляже проводится санитарная обработка от клещей. Идет уборка территории. Устанавливается сантехника: на пляже будет туалет и рукомойники. Пляж откроется, но только в понедельник, 1 июня, — заверил КП-Челябинск арендатор пляжа индивидуальный предприниматель Евгений Литвинов.

Бизнесмен подтвердил, что вход на пляж, как и в прошлые годы, для всех желающих будет бесплатным. А зарабатывать арендатор намерен на сопутствующих услугах — на аренде лежаков и беседок в шашлычной зоне.

В этом году пляж хотят приспособить для активного отдыха. При содействии администрации Ленинского района уже в июне на пляже, в 9 утра, начнут проводить бесплатные зарядки с профессиональными тренерами и спортсменами. Проект стартует примерно через неделю.

— Также хотим поставить на пляже уголок для воркаута. Место уже нашли, — рассказал Евгений Литвинов.

Кстати, купаться на «путинском» пляже все так же нельзя — вода здесь не соответствует санитарным нормам.

Напомним, пляж на улице Новороссийской, напротив дома № 88, получил название «путинский» после того, как на него обратил внимание сам президент. Глава государства приезжал в Челябинск с рабочим визитом и пожурил местные власти за необустроенность пляжной зоны. За одну ночь по распоряжению губернатора Михаила Юревича на берег Смолино завезли десятки КамАЗов песка, а у воды поставили биотуалеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал наЯндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жена хоккеиста из Челябинской области ответила на критику в адрес мужа из-за американского паспорта
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 30 мая: 13 новых случаев
В Челябинске горожане не могут прорваться на «путинский» пляж
Мы из банка: в Челябинской области мошенники выманили у пенсионера 45 тыс. рублей
В Челябинской области перекроют движение на федеральной трассе
Жители Челябинской области рассказывают о казусах из-за введения масочного режима
Прокуратура Челябинской области проверила отца-алиментщика, оставившего без путинского пособия родных детей
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 мая: 142 новых случая
Подфартило: челябинец выиграл 3 млн рублей в лотерею
В переходе на площади Революции в Челябинске сносят ларьки
Теперь официально: Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции
Текслер вошел в состав наблюдательного совета Уральского научно-образовательного центра
Погода в Челябинске на 30 мая 2020: какой день — такое и лето
Трудовые репрессии: магнитогорских правонарушителей привлекут к работе в больницах с коронавирусными пациентам
Второй из пяти: в Челябинске начинается новый этап опрессовки
Лето в СИЗО: челябинскому замминистру строительства продлили арест