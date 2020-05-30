В Челябинске горожане не могут прорваться на «путинский» пляж

30 Май 2020 2020-05-30T13:49:49+03:00

Изменить размер текста: A A

После того, как глава региона ослабил режим, челябинцам разрешили посещать парки и скверы. В Ленинском районе города многие потянулись на «путинский» пляж, расположенный у ДК ЧТПЗ на озере Смолино. Но к воде людей который день не пускают. Пляж полностью обнесен железным забором, замок охрана не открывает. «Комсомолка» узнала, почему арендаторам пляжа рапоряжение Текслера не указ.

— На пляже проводится санитарная обработка от клещей. Идет уборка территории. Устанавливается сантехника: на пляже будет туалет и рукомойники. Пляж откроется, но только в понедельник, 1 июня, — заверил КП-Челябинск арендатор пляжа индивидуальный предприниматель Евгений Литвинов.

Бизнесмен подтвердил, что вход на пляж, как и в прошлые годы, для всех желающих будет бесплатным. А зарабатывать арендатор намерен на сопутствующих услугах — на аренде лежаков и беседок в шашлычной зоне.

В этом году пляж хотят приспособить для активного отдыха. При содействии администрации Ленинского района уже в июне на пляже, в 9 утра, начнут проводить бесплатные зарядки с профессиональными тренерами и спортсменами. Проект стартует примерно через неделю.

— Также хотим поставить на пляже уголок для воркаута. Место уже нашли, — рассказал Евгений Литвинов.

Кстати, купаться на «путинском» пляже все так же нельзя — вода здесь не соответствует санитарным нормам.

Напомним, пляж на улице Новороссийской, напротив дома № 88, получил название «путинский» после того, как на него обратил внимание сам президент. Глава государства приезжал в Челябинск с рабочим визитом и пожурил местные власти за необустроенность пляжной зоны. За одну ночь по распоряжению губернатора Михаила Юревича на берег Смолино завезли десятки КамАЗов песка, а у воды поставили биотуалеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал наЯндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU