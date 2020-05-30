Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 30 мая: 13 новых случаев
Департамент здравоохранения опубликовал свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Курганской области. На утро 30 мая в регионе выявили 13 новых пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 231 случай заражения, больше половины из которых (56,3%) завозные.
За последний день выздоровели 11 пациентов, теперь в Курганской области 105 человек, переболевших коронавирусом.
Также жителей Курганской области просят сообщать о возвращении из других регионов в Департамент здравоохранения по телефону: 8 (3522) 25-03-03.
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ИСТОЧНИК KP.RU