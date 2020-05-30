В Челябинской области утонул автомобиль с пассажиром внутри

30 Май 2020 2020-05-30T16:04:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вишневогорском городском поселении автомобиль затонул с пассажиром внутри.

Владелец легковушки ненадолго отлучился, а когда вернулся было уже поздно: авто с его подругой уехало в карьер. Молодой человек даже не смог вызвать спасателей, потому что телефон остался в автомобиле. Ему пришлось добираться до ближайших домов, чтобы вызвать сотрудников МЧС.

Прибывшие спасатели уже ничем не смогли помочь.

— В результате проведенных работ, было установлено что автомобиль находился на глубине 12 метров. Водолазы извлекли тело женщины и доставили на берег. Причины и обстоятельства случившегося будут устанавливаться сотрудниками полиции, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU