2020-05-30T16:04:12+03:00
Общество

В Челябинской области утонул автомобиль с пассажиром внутри

Легковушка ушла на 12 метров под воду
Ангелина ЗАКИРОВА
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Спасатели не смогли помочь пассажиру. Фото: пресс-служба МЧС России по Челябинской областиСпасатели не смогли помочь пассажиру. Фото: пресс-служба МЧС России по Челябинской области
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В Вишневогорском городском поселении автомобиль затонул с пассажиром внутри.

Владелец легковушки ненадолго отлучился, а когда вернулся было уже поздно: авто с его подругой уехало в карьер. Молодой человек даже не смог вызвать спасателей, потому что телефон остался в автомобиле. Ему пришлось добираться до ближайших домов, чтобы вызвать сотрудников МЧС.

Прибывшие спасатели уже ничем не смогли помочь.

— В результате проведенных работ, было установлено что автомобиль находился на глубине 12 метров. Водолазы извлекли тело женщины и доставили на берег. Причины и обстоятельства случившегося будут устанавливаться сотрудниками полиции, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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