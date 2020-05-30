В Челябинской области утонул автомобиль с пассажиром внутри
В Вишневогорском городском поселении автомобиль затонул с пассажиром внутри.
Владелец легковушки ненадолго отлучился, а когда вернулся было уже поздно: авто с его подругой уехало в карьер. Молодой человек даже не смог вызвать спасателей, потому что телефон остался в автомобиле. Ему пришлось добираться до ближайших домов, чтобы вызвать сотрудников МЧС.
Прибывшие спасатели уже ничем не смогли помочь.
— В результате проведенных работ, было установлено что автомобиль находился на глубине 12 метров. Водолазы извлекли тело женщины и доставили на берег. Причины и обстоятельства случившегося будут устанавливаться сотрудниками полиции, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU