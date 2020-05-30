2020-05-30T18:06:56+03:00
Общество

В Челябинской области мужчина поджег квартиру и выпрыгнул из окна

Буйный сосед, устроивший пожар, попал в больницу
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинской области среди ночи загорелся дом. Фото: пресс-служба МЧС России по Челябинской областиВ Челябинской области среди ночи загорелся дом. Фото: пресс-служба МЧС России по Челябинской области
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В центре Миасса ночью с 29 на 30 мая загорелся многоэтажный дом, едкий дым стоял по всему подъезду, из-за чего жильцы не смогли выбраться из здания. Им помогли вовремя прибывшие спасатели, они вывел из охваченного огнем дома 15 взрослых и двоих детей.

Владелец горящей квартиры не стал дожидаться пожарных и выбрался через окно, с ожогами его доставили в Городскую больницу №2.

— До последнего момента оставалось неизвестным, где находится хозяин горящей квартиры. Пожарные проникли в полыхающее жилище, все оно было завалено мусором, что и стало причиной такого сильного задымления. Пока огнеборцы пробирались на помощь, владелец квартиры выпрыгнул из окна квартиры, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Жильцы дома на улице Победы рассказали, что мужчина со второго этажа грозился поджечь свою квартиру, но никто не обратил внимание на буйного соседа.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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