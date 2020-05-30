Двое полицейских в Челябинской области спасли женщину из горящей квартиры

30 Май 2020 2020-05-30T18:47:13+03:00

Силовики во время пришли на помощь. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Изменить размер текста: A A

В Увельском районе замначальника отдела участковых Сергей Уренцев и участковый Марат Кужанкулов решили проверить женщину, которая находится под административном надзор. Когда силовики приехали к своей подопечной, ее квартира во всю горела. Из помещения валил дым, на полу без создания лежала 42-летняя хозяйка, которую полицейские сразу же вынесли на улицу, где оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали МЧС и медиков. Женщина пришла в себя, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что квартира загорелась из-за включенной электрической плитки.

— Благодаря решительным, оперативным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать человеческих жертв. В настоящее время руководством отдела решается вопрос о поощрении полицейских, — добавили в МВД России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU