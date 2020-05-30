Двое полицейских в Челябинской области спасли женщину из горящей квартиры
В Увельском районе замначальника отдела участковых Сергей Уренцев и участковый Марат Кужанкулов решили проверить женщину, которая находится под административном надзор. Когда силовики приехали к своей подопечной, ее квартира во всю горела. Из помещения валил дым, на полу без создания лежала 42-летняя хозяйка, которую полицейские сразу же вынесли на улицу, где оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали МЧС и медиков. Женщина пришла в себя, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что квартира загорелась из-за включенной электрической плитки.
— Благодаря решительным, оперативным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать человеческих жертв. В настоящее время руководством отдела решается вопрос о поощрении полицейских, — добавили в МВД России.
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ИСТОЧНИК KP.RU