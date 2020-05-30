С 1 июня в Челябинской области начнут регистрировать браки

30 Май 2020 2020-05-30T19:07:15+03:00

Но свадьба будет без гостей

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С 1 июня в Челябинской области возобновляют свою работу отделения ЗАГСа. Пожениться разрешат, но только со всеми мерами предосторожности: присутствовать будут только молодожены, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Ограничения будут действовать до 14 июня.

— Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или по телефону соответствующего отдела ЗАГС (Контакты отделов ЗАГС размещены на официальном сайте gk74.ru в разделе «Отделы ЗАГС»), — сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Также южноуральцы смогут воспользоваться и другими услугами по регистрации всех видов актов гражданского состояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU