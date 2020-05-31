В Челябинске два друга решили на спор переплыть Шершни

31 Май 2020 2020-05-31T09:10:39+03:00

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В Челябинске сотрудникам МЧС пришлось спасать молодых людей, которые на спор решили переплыть Шершневское водохранилище. Одно быстро посадили в лодку, а второго пришлось долго уговаривать.

Звонок на «112» поступил поздно вечером 30 мая. Очевидцы рассказали. что на значительном расстоянии от берега двое мужчин просят о помощи. Прибывшие сотрудники быстро спустили на воду лодку и в первую очередь бросили на помощь мужчине. Который уже начал тонуть.

— С помощью спасательной веревки практически в последний момент удалось вытащить из водоема молодого мужчину. Второго специалистам поисково-спасательной службы пришлось долго уговаривать: он отказывался от спасения и категорически не хотел перемещаться в лодку, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Обоих доставили на берег, помощь медиков им не понадобилось. Выяснилось, что друзья поспорили и решили переплыть Шерни. На значительном расстоянии от берега стало понятно, что силы на исходе. Один из мужчин стал тонуть и звать на помощь. Благодаря очевидцам, которые незамедлительно вызвали спасателей, а также оперативному реагированию сотрудников МЧС, данный заплыв на спор не обернулся трагедией.

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ИСТОЧНИК KP.RU