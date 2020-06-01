Сложно комментировать: челябинский вуз пожаловался на вандализм в саду
Случайный вандализм: Челябинский государственный университет пожаловался на гуляющих в ботаническом саду горожан. По мнению вуза, многие люди успели растоптать местные клумбы, растения и кустарники.
— Во время цветения абрикосов практически каждый считал своей обязанностью сделать лучшие кадры, подойдя вплотную к цветущим ветвям, не глядя на то, что идет по клумбе тюльпанов, — рассказали представители университета в социальных сетях.
Также проблемы возникли и с каменными оградами вокруг клумб. Многие из них, вероятно от детей, гуляющих по ним, оказались повалены или вовсе перенесены. Из-за этих и множества других мест, которые пострадали от прохожих, вуз начал публиковать проблемы в своих социальных сетях, а также подготовили специальные правила посещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU