2020-06-01T09:10:12+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 июня: возможное снижение

Последние данные по количеству зараженных в Челябинской области
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В регионе зафиксировано две новые смерти больных COVID-19В регионе зафиксировано две новые смерти больных COVID-19Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области, возможно, начинает снижаться. По последним данным на утро 1 июня в регионе подтверждено 114 новых случаем заболевания COVID-19.

По информации минздрава, всего под наблюдением врачей остается 1741 пациентов, что чуть больше половины от всех зараженных с начала эпидемии. Еще 12 уехали в свои регионы для лечения. Из больниц за прошедшие сутки выписано 13 человек.

Также зафиксированы две смерти больных с подтвержденным COVID-19. У одного из пациентов с коронавирусом — 61-летнего мужчины — причиной смерти стало субарахноидальное кровоизлияние. Другой же умер от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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