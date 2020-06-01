2020-06-01T10:02:32+03:00
Общество

Пришла пора: со светового тоннеля на Кировке снимают новогоднюю иллюминацию

Ранее демонтаж нового украшения пешеходной улицы хотели снять еще в марте
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Олеся Усова, vk.comФото: Олеся Усова, vk.com
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Не только ларьки: со светового тоннеля на Кировке начали снимать последние новогодние украшения. При этом, саму новогоднюю иллюминацию и гирлянды должны были начать убрать еще в марте 2020 года.

На изменения обратили внимание пользователи социальных сетей, которые и выложили фотографии демонтажа. При этом, судя по снимкам, иллюминация пока остается на месте — убирают лишь новогодние игрушки.

Впрочем, другое украшение Кировки вряд ли уже вернется на главную пешеходную улицу Челябинска. Ненавидимые горожанами «стринги» с гирляндами обещают не устанавливать в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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