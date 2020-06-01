2020-06-01T10:33:25+03:00
Общество

«Машина вся мятая»: сильный град в Челябинской области выбил стекла

Непогода ударила по кошельку автолюбителей
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
В Миассе град помял машины и разбил стекла теплиц у дачников. Фото: vk.com/inzidentmiassВ Миассе град помял машины и разбил стекла теплиц у дачников. Фото: vk.com/inzidentmiass
Изменить размер текста:

В Миассе вечером в воскресенье, 31 мая, начался сильный град, который повредил автомобили, разбил стекла в теплицах и уничтожил рассаду на дачных участках. Очевидцы засняли осадки размером с перепелиное яйцо.

Местные жители пожаловались в соцсетях на последствия непогоды.

— У меня много клубники пострадало, а она с ягодами и цветами вся сейчас, — жалуется подписчик группы «Инцидент Миасс».

— Машина вся в вмятинах, где исправить? — интересуется другой пользователь.

Другие горожане рассказали, что где-то не выпало и капли дождя.

— Это что в Миассе, в старом городе даже капля не упала, — удивляется местный житель.

В Миассе прошел сильный град.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лучше, чем ничего»: храм Александра Невского переедет в бывший ночной клуб в центре Челябинска
В Челябинске на входе в МФЦ будут мерить температуру
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 16%
«Машина вся мятая»: сильный град в Челябинской области выбил стекла
Пришла пора: со светового тоннеля на Кировке снимают новогоднюю иллюминацию
В Челябинске Алое Поле перекрыли заборами
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 июня: возможное снижение
Из США в Челябинск вернулись туристы
Поэтический флэшмоб от «Соцгорода»: от трехлеток до столетних ветеранов
Вылечить зубы на средства регионального маткапитала — хорошая новость для многодетных семей
Сезон начался: на водоемы Челябинска вывели спасателей
Сложно комментировать: челябинский вуз пожаловался на вандализм в саду
Вечеринка к началу лета: Челябинск накрыли молнии и грозы