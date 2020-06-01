«Машина вся мятая»: сильный град в Челябинской области выбил стекла
В Миассе вечером в воскресенье, 31 мая, начался сильный град, который повредил автомобили, разбил стекла в теплицах и уничтожил рассаду на дачных участках. Очевидцы засняли осадки размером с перепелиное яйцо.
Местные жители пожаловались в соцсетях на последствия непогоды.
— У меня много клубники пострадало, а она с ягодами и цветами вся сейчас, — жалуется подписчик группы «Инцидент Миасс».
— Машина вся в вмятинах, где исправить? — интересуется другой пользователь.
Другие горожане рассказали, что где-то не выпало и капли дождя.
— Это что в Миассе, в старом городе даже капля не упала, — удивляется местный житель.
В Миассе прошел сильный град.
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ИСТОЧНИК KP.RU