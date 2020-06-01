Мэр Озерска в Челябинской области ушел на самоизоляцию

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Озерска Евгений Щербаков ушел на двухнедельную самоизоляцию. Как сообщил мэр на своей странице «Вконтакте», он оказался в первом круге контактов с зараженными коронавирусом. Дело в том, что у одного из членов его семьи подтвердили коронавирус.

Глава городского округа заверил, что продолжит выполнять свои обязанности.

— Продолжу работу удаленно: сейчас у нас реализуются десятки проектов от ремонта дорог до нацпроектов на насосно-фильтровальной станции, поэтому выпадать из процессов нельзя. О ситуации уже предупредил губернатора, поставил в известность подчиненных, — рассказал Евгений Щербаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU