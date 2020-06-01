Переведут ли Челябинских школьников на дистанционное обучение в следующем году?

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:46:45+03:00

В Минобре заверили, что школьники будут учиться в традиционной форме Фото: Мария ЛЕНЦ

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Как сообщают СМИ, учеников 11-го лицея в Челябинске могут частично перевести на дистанционное обучение в следующем году: 60% учебного процесса будет проводится в обычной форме, а 40% удаленно.

В Министерстве образования и науки Челябинской области заверили, что в других учреждениях не планируют вводить подобные новшества. Родители могут выдохнуть, им не придется играть роль учителей для своих детей, когда эпидемиологическая ситуация в регионе улучшиться.

— Не было никакого распоряжения о переходе на дистанционный формат обучения. В следующем году дети пойдут в школу, как обычно. Возможно, лицею понравилась эта практика, и они решили проводить в такой форме субботние занятия, — рассказала начальник пресс-службы Минобра Светлана Платонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU