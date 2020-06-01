Челябинских детей с праздником поздравят актеры Молодежного театра

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:41:47+03:00

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Актеры челябинского Молодежного театра расскажут «О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил». Читка детского рассказа приурочена к Международному дню защиты детей.

— Мы выбрали эту сказку потому, что она веселая, короткая, ее можно читать по главам. Надеемся, что этот день дети и родители проведут вместе и вместе посмеются над задорной историей Даниила Хармса. Мы скучаем по юным зрителям и их родителям, и это наш своеобразный им привет и подарок к празднику, — рассказал главный режиссер Молодежного Иван Миневцев.

Историю о двух ребятах актеры будут рассказывать из дома. Таким образом, Молодежный театр призывает зрителей максимально соблюдать режим самоизоляции и при этом не скучать, оставаясь дома.

Увидеть читку можно будет 1 июня в 20:00 на сайте Молодежного театра, а также в социальных сетях театра и на YouTube-канале.

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ИСТОЧНИК KP.RU