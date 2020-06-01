Пандемия позволяет: Кремль назначил новую дату голосования о поправках в Конституцию
1 июля — именно на эту дату президент России Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию. Ранее мероприятие планировалось на 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за коронавирусного карантина.
Как сообщают журналисты KP.ru, изначально такую дату предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Ключевую роль в выборе сыграло то, что таким образом голосование не помешает проведению единого государственного экзамена.
На выбор также повлияло и улучшение эпидемиологической ситуации в стране. 22 апреля вероятность усилить распространение коронавируса была намного выше нежели сейчас.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU