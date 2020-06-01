Пандемия позволяет: Кремль назначил новую дату голосования о поправках в Конституцию

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:10:23+03:00

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1 июля — именно на эту дату президент России Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию. Ранее мероприятие планировалось на 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за коронавирусного карантина.

Как сообщают журналисты KP.ru, изначально такую дату предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Ключевую роль в выборе сыграло то, что таким образом голосование не помешает проведению единого государственного экзамена.

На выбор также повлияло и улучшение эпидемиологической ситуации в стране. 22 апреля вероятность усилить распространение коронавируса была намного выше нежели сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU