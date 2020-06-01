Развиваем туризм: в нацпарке Златоуста обустраивают парковку и входную группу
Обновление парадной: на въезде эколого-туристического комплекса «Где Европа встречается с Азией» у Златоуста появится парковка на сотню мест, а также новая входная группа. Сейчас площадку отсыпают разными фракциями щебня.
По информации газеты «Златоустовский рабочий», к концу 2020 года у горы Семибратки появится кольцевая четырехкилометровая тропа с двумя смотровыми площадками, а в 2021 будет готов весь визит-центр комплекса.
— Со смотровых площадок, которые планируется смонтировать на двух из семи «Братьев», откроется панорама не только Большого Таганайского хребта, но и Александровской сопки, и города Златоуст. Кроме того, оттуда можно будет увидеть и границу Европы и Азии, — рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.
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ИСТОЧНИК KP.RU