2020-06-02T14:08:14+03:00
Общество

Пара из Челябинска освоила тандемный велосипед и планирует отправиться на нем в мини-путешествие

Начать супруги хотят с поездок по области, а затем добраться и до соседнего региона
Валентина ВАГАНОВА
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По мнению супругов, тандем влияет на отношения в семье.По мнению супругов, тандем влияет на отношения в семье.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Отношения Сергея Григорьева и Натальи Мидоночевой скрепляет тандемный велосипед. Супруги не только катаются на нем по парку, но и ездят за продуктами в супермаркет.

Велосипед с двумя рулями, седлами и комплектами педалей пара купила два года назад. Новый тандем стоит недешево, в районе 40 тысяч, поэтому Сергей и Наталья решили взять подержанный. Но найти его оказалось непросто. Искали объявления по всей стране, а в итоге нашли тандем в двух кварталах от дома и всего за три тысячи. Мужчина решил продать старенький тандем, много лет пылившийся в гараже.

Управлять тандемом супруги научились сразу. Держать равновесие на нем проще, чем на обычном велике. В США на тандемах катают даже слепых людей, чтобы те почувствовали, каково это — ездить на велосипеде.

Такой велосипед нечасто увидишь в Челябинской области. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Такой велосипед нечасто увидишь в Челябинской области.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Велосипедисты признаются, тандем влияет на взаимоотношения между супругами.

— Если отношения плохие, то покатавшись на тандеме, пара быстро расходится. Но если отношения прочные, благодаря тандему они укрепятся еще сильнее. В нашем случае сработал второй вариант развития событий. Мы вместе с Сергеем уже 10 лет, — рассказала Наталья изданию Hornews.com.

Сейчас у супругов четыре велосипеда — два тандема и два ретро-велосипеда. В планах у них отправиться в длинную поездку на тандеме: для начала проехаться вокруг Тургояка, а затем можно попытаться доехать и от Челябинска до Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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