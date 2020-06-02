2020-06-02T16:10:23+03:00
Происшествия

«Сильно болела и проблемы с мужем»: новые подробности самоубийства сотрудницы курорта «Увильды»

Коллега погибшей рассказал, что мучило женщину
Екатерина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Экс-начальнице отдела продаж было 52 года. Фото: vk.com/Курорт «Увильды»Экс-начальнице отдела продаж было 52 года. Фото: vk.com/Курорт «Увильды»
Изменить размер текста:

В Аргаяшском районе накануне, 1 июня, нашли мертвой 52-летнюю экс-начальницу отдела продаж курорта «Увильды». Женщина покончила с собой у себя дома. Трагедия произошла через три дня после того, как она написала заявление на увольнение.

Как рассказал КП-Челябинск коллега погибшей, пожелавший остаться неназванным, у сотрудницы были серьезные проблемы со здоровьем, а еще она якобы столкнулась с неверностью мужа.

Мы позвонили в офис курорта «Увильды», там не подтвердили и не опровергли информацию.

В управлении СК России по Челябинской области комментарий по произошедшему пообещали дать позднее.

Генеральный директор курорта «Увильды» Наталья Мицукова обратилась к СМИ с просьбой не спекулировать на трагедии. Также она выразила соболезнования семье погибшей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сдал тест на COVID-19, работает с удвоенной силой»: в ЛДПР прокомментировали состояние депутата Госдумы из Челябинска
Гостехнадзор перешел на высокий скоростной режим
Приемная кампания 2020: бюджетных мест прибавится, а минимальный проходной балл может стать еще меньше
«Сильно болела и проблемы с мужем»: новые подробности самоубийства сотрудницы курорта «Увильды»
Полиция Челябинска начала проверку по инциденту с трансвеститом в «Пятерочке»
Пара из Челябинска освоила тандемный велосипед и планирует отправиться на нем в мини-путешествие
Новоселье через 90 лет. В Кыштыме переезжают жильцы аварийных домов
Что появится вместо ларьков в пешеходном переходе в центре Челябинска?
У девушек в купальниках новый хозяин: клуб «Уралочка» переходит к властям Челябинской области
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Цена хлеба. В Челябинской области аграрии получили миллиард рублей
«Лучшее видео, которые вы за сегодня увидите»: мужчина в форме РЖД на каблуках устроил дебош в челябинской «Пятерочке»
«Прописаны как пожертвования»: опубликованы расходы на челябинский «Трактор» и прибыль клуба
В Челябинской области ремонтируют дорогу на Харлуши