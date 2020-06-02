«Сильно болела и проблемы с мужем»: новые подробности самоубийства сотрудницы курорта «Увильды»

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:10:23+03:00

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В Аргаяшском районе накануне, 1 июня, нашли мертвой 52-летнюю экс-начальницу отдела продаж курорта «Увильды». Женщина покончила с собой у себя дома. Трагедия произошла через три дня после того, как она написала заявление на увольнение.

Как рассказал КП-Челябинск коллега погибшей, пожелавший остаться неназванным, у сотрудницы были серьезные проблемы со здоровьем, а еще она якобы столкнулась с неверностью мужа.

Мы позвонили в офис курорта «Увильды», там не подтвердили и не опровергли информацию.

В управлении СК России по Челябинской области комментарий по произошедшему пообещали дать позднее.

Генеральный директор курорта «Увильды» Наталья Мицукова обратилась к СМИ с просьбой не спекулировать на трагедии. Также она выразила соболезнования семье погибшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU