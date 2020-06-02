Не тот лес: в челябинском «Парковом» заметили пилящих деревья рабочих
Сказали убрать ветки — именно так депутату челябинской гордумы Дмитрию Григорчику объяснили распил поваленных деревьев в микрорайоне Парковый. При этом рабочие, которые и занимались «уборкой», даже не смогли объяснить на кого они работают.
На видео, которое записал депутат, можно заметить, что поваленные ранее деревья в лесмассиве на улице Хариса Юсупова, пилят и уносят подальше в лес. Сами жители, вместе с Григорчиком, считают, что вырубка незаконна, на что намекает и то, что рабочие сбежали после того, как их попросили связаться с их начальником.
— То, что было повалено, распилили и вынесли в лес. Нормальная такая уборка. Таким образом подчищали место вырубки, просто свалили деревья в лесной массив, — отметил депутат.
Вырубка леса в челябинском Парковом.Автор: Дмитрий Григорчик
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ИСТОЧНИК KP.RU