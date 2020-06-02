2020-06-02T18:49:33+03:00
Общество

Не тот лес: в челябинском «Парковом» заметили пилящих деревья рабочих

По мнению жителей, на месте массива хотят построить автодорогу
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Сказали убрать ветки — именно так депутату челябинской гордумы Дмитрию Григорчику объяснили распил поваленных деревьев в микрорайоне Парковый. При этом рабочие, которые и занимались «уборкой», даже не смогли объяснить на кого они работают.

На видео, которое записал депутат, можно заметить, что поваленные ранее деревья в лесмассиве на улице Хариса Юсупова, пилят и уносят подальше в лес. Сами жители, вместе с Григорчиком, считают, что вырубка незаконна, на что намекает и то, что рабочие сбежали после того, как их попросили связаться с их начальником.

— То, что было повалено, распилили и вынесли в лес. Нормальная такая уборка. Таким образом подчищали место вырубки, просто свалили деревья в лесной массив, — отметил депутат.

Вырубка леса в челябинском Парковом.Автор: Дмитрий Григорчик

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Челябинске на 3 июня 2020: самый холодный день на неделе
Не тот лес: в челябинском «Парковом» заметили пилящих деревья рабочих
В челябинских вузах началась дистанционная приемная кампания
В Челябинске нашли нового подрядчика для обслуживания метро
«Сдал тест на COVID-19, работает с удвоенной силой»: в ЛДПР прокомментировали состояние депутата Госдумы из Челябинска
Гостехнадзор перешел на высокий скоростной режим
Приемная кампания 2020: бюджетных мест прибавится, а минимальный проходной балл может стать еще меньше
«Сильно болела и проблемы с мужем»: новые подробности самоубийства сотрудницы курорта «Увильды»
Полиция Челябинска начала проверку по инциденту с трансвеститом в магазине
Пара из Челябинска освоила тандемный велосипед и планирует отправиться на нем в мини-путешествие
Новоселье через 90 лет. В Кыштыме переезжают жильцы аварийных домов
Что появится вместо ларьков в пешеходном переходе в центре Челябинска?
У девушек в купальниках новый хозяин: клуб «Уралочка» переходит к властям Челябинской области
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Цена хлеба. В Челябинской области аграрии получили миллиард рублей
Мужчина в форме РЖД на каблуках устроил дебош в челябинском магазине
«Прописаны как пожертвования»: опубликованы расходы на челябинский «Трактор» и прибыль клуба
В Челябинской области ремонтируют дорогу на Харлуши