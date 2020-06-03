2020-06-02T19:17:16+03:00
Общество

Будет прохладно: в Челябинской области ожидаются заморозки

В некоторых частях региона температура опустится ниже нуля
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Начало лета выдается прохладнымНачало лета выдается прохладнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прохладное лето: в Челябинской области ожидаются заморозки. По информации от регионального гидрометеоцентра в некоторых муниципалитетах в ночь с 3 на 4 мая температура снизится до нуля и ниже.

При этом дневная погода также станет прохладной. До 8 июня минимум температура будет держаться на уровне 16-18 градусов. После этого в регионе начнется потепление. 8 июня температура будет держаться на 28 градусов, хотя уже на следующий день спадет до 25.

В гидрометеоцентре также отметили, что несмотря на заморозки, в регионе сохранится высокая пожарная безопасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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