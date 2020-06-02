Погода в Челябинске на 3 июня 2020: самый холодный день на неделе

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:41:21+03:00

Куртки не будут лишними в среду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем про погоду в Челябинске 3 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Накрывшая город волна прохлады рассеется к концу недели. К выходным в областной центр снова вернется лето. А пока мы расскажем, какой будет погода в Челябинске 3 июня 2020 года.

Завтрашний день обещает стать самым холодным на этой неделе. В ночь на среду в Челябинске похолодает до +7...+9 градусов. Днем синоптики прогнозируют +17...+19 градусов.

Небо все еще в облаках. Но дождей больше не будет. В среду в городе ветрено, но особых хлопот порывы ветра никому не доставят.

На первый взгляд, этот день не особенно примечательный. Но не спешите назвать его заурядным. Потому что два года назад Генеральная Ассамблея ОНН (кстати, по предложению Туркменистана) объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.

В наши дни велосипед не просто средство передвижения. Это символ бережного отношения к природе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU