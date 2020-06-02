Бастрыкин поручил проверить жалобу челябинки, обвинившей своего сожителя в смерти сына

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:54:23+03:00

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Сегодня, 2 июня, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить дело о гибели молодого челябинца. Требование к региональному управлению было озвучено в эфире федерального телеканала.

24-летнего молодой человек разбился в результате падения с высоты. Мать погибшего утверждает, что смерть сына была выгодна ее сожителю, который впоследствии хотел завладеть квартирой. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту была проведена проверка, в возбуждении уголовного дела отказано.

— Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Челябинской областям оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела, а также о принятом процессуальном решении, — сообщили в пресс-службе СК.

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ИСТОЧНИК KP.RU