На опасном участке автодороги Меридиан в Челябинске установили светофор

2 Июнь 2020 2020-06-02T21:21:24+03:00

Несколько лет назад там произошло смертельное ДТП

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Неподалеку от перекрестка автодороги Меридиан и улицы Новороссийской установили светофор. Здесь часто переходят дорогу к гаражам и автосервисам. Когда-то там была только зебра, которую замечали не все автомобилисты.

В ноябре 2017 года на этом участке произошло смертельное ДТП. В утреннее время водитель автомобиля Chery Tiggo сбил 22-летнего на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Много лет на опасном участке была только зебра

Через год рядом с этим участком сделали шумовые полосы, но они быстро стерлись. С появлением светофора автомобилистам придется быть еще более внимательными.

Иномарка насмерть сбила пешехода на Меридиане. Архив 2017.06.11.2017г. в 07:30 ч. в г. Челябинск на ул. Артема, № 71, водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Чери Тиго, совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1996 года рождения от полученных травм, скончался на месте ДТП. Комментарий заместителя начальника ГИБДД УМВД России по г. Челябинску Олега Жиляева

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ИСТОЧНИК KP.RU