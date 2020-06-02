2020-06-02T21:21:24+03:00
Общество

На опасном участке автодороги Меридиан в Челябинске установили светофор

Несколько лет назад там произошло смертельное ДТП
Ирина ФАДЮШИНА
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Светофор появился здесь на дняхСветофор появился здесь на дняхФото: Ирина ФАДЮШИНА
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Неподалеку от перекрестка автодороги Меридиан и улицы Новороссийской установили светофор. Здесь часто переходят дорогу к гаражам и автосервисам. Когда-то там была только зебра, которую замечали не все автомобилисты.

В ноябре 2017 года на этом участке произошло смертельное ДТП. В утреннее время водитель автомобиля Chery Tiggo сбил 22-летнего на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Много лет на опасном участке была только зебра

Много лет на опасном участке была только зебра

Через год рядом с этим участком сделали шумовые полосы, но они быстро стерлись. С появлением светофора автомобилистам придется быть еще более внимательными.

Иномарка насмерть сбила пешехода на Меридиане. Архив 2017.06.11.2017г. в 07:30 ч. в г. Челябинск на ул. Артема, № 71, водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Чери Тиго, совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1996 года рождения от полученных травм, скончался на месте ДТП. Комментарий заместителя начальника ГИБДД УМВД России по г. Челябинску Олега Жиляева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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