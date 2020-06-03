2020-06-03T06:12:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники челябинского трубопрокатного завода заразились коронавирусом

У работников не было никаких симптомов
Ангелина ЗАКИРОВА
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На ЧТПЗ провели корпоративное тестированиеНа ЧТПЗ провели корпоративное тестированиеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Как сообщают СМИ, у семи сотрудников челябинского трубопрокатного завода нашли коронавирус, когда проводили корпоративное тестирование. У инфицированных болезнь протекает бессимптомно.

Всех, кто мог контактировать с зараженными , отправили на самоизоляцию. В цехе проводят дезинфекцию, а сотрудникам перед работой будут мерить температуру.

Напомним, в Челябинской области 2 июня зафиксировали 110 новых случаев заражения COVID-19, на лечении находится 1 791 человек. Еще 58 выписали и отправили домой. Два пациента скончались: 51-летний мужчина и 80-летняя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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