Сотрудники челябинского трубопрокатного завода заразились коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:12:54+03:00

У работников не было никаких симптомов

Изменить размер текста: A A

Как сообщают СМИ, у семи сотрудников челябинского трубопрокатного завода нашли коронавирус, когда проводили корпоративное тестирование. У инфицированных болезнь протекает бессимптомно.

Всех, кто мог контактировать с зараженными , отправили на самоизоляцию. В цехе проводят дезинфекцию, а сотрудникам перед работой будут мерить температуру.

Напомним, в Челябинской области 2 июня зафиксировали 110 новых случаев заражения COVID-19, на лечении находится 1 791 человек. Еще 58 выписали и отправили домой. Два пациента скончались: 51-летний мужчина и 80-летняя женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU