Сотрудники челябинского трубопрокатного завода заразились коронавирусом
Как сообщают СМИ, у семи сотрудников челябинского трубопрокатного завода нашли коронавирус, когда проводили корпоративное тестирование. У инфицированных болезнь протекает бессимптомно.
Всех, кто мог контактировать с зараженными , отправили на самоизоляцию. В цехе проводят дезинфекцию, а сотрудникам перед работой будут мерить температуру.
Напомним, в Челябинской области 2 июня зафиксировали 110 новых случаев заражения COVID-19, на лечении находится 1 791 человек. Еще 58 выписали и отправили домой. Два пациента скончались: 51-летний мужчина и 80-летняя женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU