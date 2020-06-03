В Челябинской области врач торговал больничными листами
В Озерске суд признал медработника виновным в получении взятки и служебном подлоге, теперь специалист должен уплатить штраф в 80 тыс. рублей.
В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что осенью 2018 года врач-терапевт якобы осмотрел пациента и выдал здоровому человеку больничный.
— После чего на имя пациента был выдан фиктивный листок нетрудоспособности, освобождающий его от работы на определенное время, который врач передал за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей. При указанных обстоятельствах судом установлена вина подсудимого по 5 аналогичным эпизодам, — рассказали в прокуратуре региона.
Осужденный полностью признал свою вину.
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ИСТОЧНИК KP.RU