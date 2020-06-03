В Челябинской области врач торговал больничными листами

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:02:34+03:00

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В Озерске суд признал медработника виновным в получении взятки и служебном подлоге, теперь специалист должен уплатить штраф в 80 тыс. рублей.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что осенью 2018 года врач-терапевт якобы осмотрел пациента и выдал здоровому человеку больничный.

— После чего на имя пациента был выдан фиктивный листок нетрудоспособности, освобождающий его от работы на определенное время, который врач передал за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей. При указанных обстоятельствах судом установлена вина подсудимого по 5 аналогичным эпизодам, — рассказали в прокуратуре региона.

Осужденный полностью признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU