Челябинский бизнесмен Артур Никитин требует признать его компанию банкротом

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:09:18+03:00

В ближайшие месяцы решится судьба недостроя на улице Васенко

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Артур Никитин пытается ускорить судебный процесс по признанию его компании «Стройсвязьурал 1» банкротом. Chel.dk.ru сообщает, что челябинский бизнесмен уже подал ходатайство в суд.

Иск в отношении «Стройсвязьурал 1» налоговая служба подала еще 1 января, за это время сменился судья, а потом ударил коронавирус, и разбирательство затянулась на полгода. Следующее заседание состоится только 26 июня.

Компания задолжала 124 тыс. рублей Пенсионному фонду и 313 млн рублей — налоговой. На Никитина завели уголовное дело.

— Руководство организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений по уплате налога на прибыль уклонилось от уплаты налога на 182 млн рублей, — комментировали претензии в СКР.

Напомним, организация Никитина занималась долгостроем, который находится на улице Васенко, 94. К саммитам ШОС и БРИКС там планировали открыть гостиницу, где бы расположился лидер КНР Си Цзиньпинь.

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ИСТОЧНИК KP.RU