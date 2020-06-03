Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 июня 2020 года: еще 114 новых случаев

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:48:16+03:00

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Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 июня 2020 года. За прошедший день в регионе выявили 114 новых случаев. На лечении находятся 1 818 человек. С начала пандемии на Южном Урале зарегистрировали 3 356 пациентов с COVID-19.

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Еще 85 человек выписали и отправили домой, всего 1 479 южноуральцев переболели новым опасным вирусом.

За сутки умерли два человека: от COVID-19 72-летняя пациентка и 65-летняя женщина, у которой было злокачественные новообразования (ковид сопутствующий). В регионе насчитывают 47 погибших с диагностированным коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU