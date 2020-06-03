В Челябинской области выпустили сувенирные конверты с Ильменским заповедником

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:58:16+03:00

Они уже поступили в почтовые отделения

Изменить размер текста: A A

В почтовых отделениях Челябинской области появились конверты, посвященные Ильменскому заповеднику, на которых изобразили береговую скалу озера Большое Миассово — мыс Кораблик. Об этом сообщает издание «Курс дела».

— Почтовый конверт пополнит коллекции филателистов и станет прекрасным сувениром для туристов, посетивших Южный Урал, — отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Сувенирные конверты выпустили тиражом в 250 тыс. экземпляров.

Напомним, в этом году заповеднику исполнилось ровно 100 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU