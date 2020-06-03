В Челябинской области выпустили сувенирные конверты с Ильменским заповедником
В почтовых отделениях Челябинской области появились конверты, посвященные Ильменскому заповеднику, на которых изобразили береговую скалу озера Большое Миассово — мыс Кораблик. Об этом сообщает издание «Курс дела».
— Почтовый конверт пополнит коллекции филателистов и станет прекрасным сувениром для туристов, посетивших Южный Урал, — отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.
Сувенирные конверты выпустили тиражом в 250 тыс. экземпляров.
Напомним, в этом году заповеднику исполнилось ровно 100 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU