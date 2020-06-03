2020-06-03T11:48:07+03:00
Общество

В Челябинске отремонтируют кукольный театр за 60 млн рублей

Работы будут идти 2 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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Ремонт идет полным ходом. Фото: teatrkukol74.ruРемонт идет полным ходом. Фото: teatrkukol74.ru
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В Челябинске на капитальный ремонт Театра кукол имени Вольховского выделили 60 млн рублей. Сейчас чинят крышу здания и приводят в порядок систему водоснабжения, водоотведения, отопление и электрические сети, коммуникации планируют наладить до конца августа.

— Параллельно строительные бригады приступили к модернизации малого зала театра, там будет установлено новое световое и звуковое оборудование. В ближайшее время начнется ремонт фасада здания, — рассказала пресс-секретарь Минкульта Виктория Олиферчук.

Ремонт должны закончить в течение двух лет, а до 2022 года театр будет работать на выездных площадках города и области.

— Модернизация театра кукол проводится в рамках национального проекта «Культура» и государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области», — добавила Виктория Олиферчук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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