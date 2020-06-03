«Захотели уйти от рабства»: в Челябинске запускается новая сеть такси, которую создали сами таксисты
В Челябинске начинает работу новый агрегатор X-car. Сеть основали московские таксисты, сейчас она работает в 24 городах.
— Эта платформа создавалась водителями, которые захотели уйти от рабства «Яндекса», «Ситимобила», «Убера» и так далее. Нам также надоела их политика, суть которой в том, что водитель — раб, он во всем виноват. У нас будут профессиональные водители — люди, которые отработали, как минимум, три года в такси. Не где-нибудь, а в такси. У них должны быть права РФ, прописка в РФ не менее десяти лет, — рассказал изданию Chel.dk.ru региональный координатор Григорий Рыбак.
Заказать новое такси уже можно, но машин пока мало — штат еще набирают. Рекордно низкой ценой привлекать клиентов агрегатор не намерен, стоимость поездки будет даже выше, чем в других сервисах, на 30-40 рублей.
— Потому что мы не хотим, чтобы водитель перерабатывал, — объясняет координатор. Не секрет, что водители нередко по полдня не выходят из-за руля, чтобы заработать.
В сервисе обещают не поднимать цену в час пик и после каждой поездки возвращать кэшбэк. Его можно будет потратить в магазинах, кафе и других заведениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU