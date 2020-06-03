2020-06-03T14:20:32+03:00
Общество

В Челябинской области 3-летняя девочка выпала из окна и погибла

Взрослые не уследили
Ангелина ЗАКИРОВА
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Следователи выясняют обстоятельства трагедииСледователи выясняют обстоятельства трагедииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Магнитогорске трехлетний ребенок разбился насмерть, упав с шестого этажа. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет Челябинской области.

— В дневное время 2 июня 2020 года около одного из многоэтажных домов города Магнитогорска обнаружено тело 3-летней девочки с травмами, характерными для падения с высоты, — сообщили в пресс-службе СК России по региону.

По предварительным данным, взрослые не смогли уследить за ребенком, из-за чего девочка и выпала из окна.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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