Кризисные кражи: в Челябинске возбудили уголовное дело из-за воровства решеток ливневок

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:20:47+03:00

Сумма ущерба составила почти пять тысяч рублей

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Все на металлом: в Челябинске задержали группу человек по подозрению в краже ливневых решеток. В отношении некоторых участников были возбуждены уголовные дела.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Центрального района Челябинска, подозреваемых обвиняют в краже металлических решеток у ТРК «Родник». Общий ущерб от их действий составил чуть меньше пяти тысяч рублей.

Сейчас решетки вернули городскому управлению дорожных работ в собственность. Любителям пособирать металлом придется ответить за преступления. Уголовные дела будут рассмотрены в суде Центрального района.

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ИСТОЧНИК KP.RU