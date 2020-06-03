Кризисные кражи: в Челябинске возбудили уголовное дело из-за воровства решеток ливневок
Все на металлом: в Челябинске задержали группу человек по подозрению в краже ливневых решеток. В отношении некоторых участников были возбуждены уголовные дела.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Центрального района Челябинска, подозреваемых обвиняют в краже металлических решеток у ТРК «Родник». Общий ущерб от их действий составил чуть меньше пяти тысяч рублей.
Сейчас решетки вернули городскому управлению дорожных работ в собственность. Любителям пособирать металлом придется ответить за преступления. Уголовные дела будут рассмотрены в суде Центрального района.
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ИСТОЧНИК KP.RU