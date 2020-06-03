2020-06-03T15:37:12+03:00
Общество

«Поехали!»: усть-катавские лифты будут встречать пассажиров голосом Гагарина

Рассказываем, чем еще будут развлекать необычные подъемники
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Вероятно, выбор голоса связан с владельцем завода - Объединенной ракетно-космической корпорацейВероятно, выбор голоса связан с владельцем завода - Объединенной ракетно-космической корпорацейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Все на взлет: Усть-Катавский вагоностроительный завод разработал лифт, который будет встречать пассажиров голосом Юрия Гагарина. Перед началом движения будет звучать фраза «Поехали!».

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», сейчас завод получил соответствующий сертификат. Кроме голоса, лифты также будут развлекать жильцов популярной музыкой, а также голосом будет предупреждать об этаже, на котором находится лифт. Также все подъемники оборудованы зеркалом, поручнем и цветным дисплеем.

УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025-му — до 5 000 в год. На заводе планируют поставлять «говорящие» лифты во все регионы России, в том числе и на Южный Урал, в двух комплектациях — простой и люксовой, — цитирует издание советника генерального директора по связям с общественностью Объединенной ракетно-космической корпорации, в которую входит завод, Евгения Красильникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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