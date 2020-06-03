2020-06-03T16:03:08+03:00
Общество

Кто-то паникует и думает, что жизнь закончена: челябинская медсестра рассказала о работе с коронавирусными пациентами

Студентка успела сама заболеть COVID-19
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Самое тяжелое в работе, по мнению студентки, находиться в костюме все дежурство. Фото: Полит74Самое тяжелое в работе, по мнению студентки, находиться в костюме все дежурство. Фото: Полит74
Изменить размер текста:

«Мы даже задумались о научной работе на тему психологического состояния пациентов с коронавирусной инфекцией», — студентка челябинского мединститута Ризида Мигранова, проработав медсестрой, рассказала о работе с больными COVID-19. За время практики девушка успела сама заразиться коронавирусом.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева

00:00
00:00

Как рассказала Ризида, еще до начала пандемии она, вместе с друзьями-студентами, начала работать в инфекционном отделении Челябинского областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Сначала как волонтер, а затем уже как работник. По мнению девушки, подобная работа — настоящая проверка на прочность. В частности, на то, сможешь ли ты работать с людьми.

— Некоторые больные коронавирусом ведут себя совершенно по-другому, не как ветераны. Кто-то паникует и думает, что жизнь закончена, становится очень агрессивным и озлобленным. Кто-то принимает свою болезнь. Вместе с моими университетскими коллегами-студентами мы даже задумались о научной работе на тему психологического состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. Я сейчас тоже оказалась в роли пациента, опасения есть, ведь ты не знаешь, как вирус подействует на твой организм, да еще вокруг всеобщая паника. Но важно сохранять спокойствие и веру в свое выздоровление — в этом ключ к успеху, — цитирует слова девушки издание «Полит74».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области жильцам аварийных домов купят новые квартиры
В Челябинске машина сбила подростка на велосипеде
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 миллиардов рублей
Кто-то паникует и думает, что жизнь закончена: челябинская медсестра рассказала о работе с коронавирусными пациентами
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
«Поехали!»: усть-катавские лифты будут встречать пассажиров голосом Гагарина
Карабаш пал: во всех районах Челябинской области есть больные COVID-19
Кризисные кражи: в Челябинске возбудили уголовное дело из-за воровства решеток ливневок
В Челябинской области 3-летняя девочка выпала из окна и погибла
В Челябинске отказались строить «РМК-Арену» на набережной
«Захотели уйти от рабства»: в Челябинске запускается новая сеть такси, которую создали сами таксисты
Сбербанк в Челябинске за день выдал 110 кредитов на возобновление бизнеса под 2%
На охранника, ударившего трансвестита в супермаркете Челябинска, завели уголовное дело
В Челябинске отремонтируют кукольный театр за 60 млн рублей
Все дети с 1 июня получат подарки от радио «Континенталь»
Райффайзенбанк предлагает #всесразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте
Достраивать челябинское метро будет компания из Екатеринбурга
Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавируса
Туристов Челябинской области настоятельно попросили не посещать Аркаим из-за коронавируса
В Челябинской области выпустили сувенирные конверты с Ильменским заповедником
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 июня 2020 года: еще 114 новых случаев
В Челябинской области проверили незаконные пляжные ларьки
«Требовали менять счетчик»: после жалобы КП-Челябинск лже-энергетиков накажут рублем
Челябинский бизнесмен Артур Никитин требует признать его компанию банкротом
В Челябинской области врач торговал больничными листами
Сотрудники челябинского трубопрокатного завода заразились коронавирусом
12-летняя флейтистка из Челябинска прошла в финал национального отбора в оркестр Юрия Башмета
Будет прохладно: в Челябинской области ожидаются заморозки