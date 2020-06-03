Кто-то паникует и думает, что жизнь закончена: челябинская медсестра рассказала о работе с коронавирусными пациентами

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:03:08+03:00

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«Мы даже задумались о научной работе на тему психологического состояния пациентов с коронавирусной инфекцией», — студентка челябинского мединститута Ризида Мигранова, проработав медсестрой, рассказала о работе с больными COVID-19. За время практики девушка успела сама заразиться коронавирусом.

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Как рассказала Ризида, еще до начала пандемии она, вместе с друзьями-студентами, начала работать в инфекционном отделении Челябинского областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Сначала как волонтер, а затем уже как работник. По мнению девушки, подобная работа — настоящая проверка на прочность. В частности, на то, сможешь ли ты работать с людьми.

— Некоторые больные коронавирусом ведут себя совершенно по-другому, не как ветераны. Кто-то паникует и думает, что жизнь закончена, становится очень агрессивным и озлобленным. Кто-то принимает свою болезнь. Вместе с моими университетскими коллегами-студентами мы даже задумались о научной работе на тему психологического состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. Я сейчас тоже оказалась в роли пациента, опасения есть, ведь ты не знаешь, как вирус подействует на твой организм, да еще вокруг всеобщая паника. Но важно сохранять спокойствие и веру в свое выздоровление — в этом ключ к успеху, — цитирует слова девушки издание «Полит74».

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ИСТОЧНИК KP.RU