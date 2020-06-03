В Челябинске машина сбила подростка на велосипеде
Суровое ДТП в центре Челябинска: на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса автомобиль «Лада-Калина» сбил 16-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу на зеленый свет.
Как сообщает сайт «Медиазавод» с ссылкой на очевидцев, парень сильно ударился головой о лобовое стекло машины. Из-за состояния молодому человеку немедленно вызвали карету скорой помощи.
— Парнишка тоже виноват — ехал через дорогу на светофоре, а ведь надо переводить велосипед в руках. Водитель «Калины» выехал на перекресток на мигающем зеленом и, получается, завершал маневр. Скорая приехала быстро, минут шесть, может быть. Когда подоспели врачи, велосипедист был в сознании, — рассказали очевидцы.
В пресс-службе МВД зарегистрировали ДТП и добавили, что сейчас идет служебная проверка по происшествию.
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ИСТОЧНИК KP.RU