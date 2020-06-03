2020-06-03T16:24:03+03:00
Общество

В Челябинске машина сбила подростка на велосипеде

Парня увезла карета скорой
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: МедиазаводФото: Медиазавод
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Суровое ДТП в центре Челябинска: на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса автомобиль «Лада-Калина» сбил 16-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу на зеленый свет.

Как сообщает сайт «Медиазавод» с ссылкой на очевидцев, парень сильно ударился головой о лобовое стекло машины. Из-за состояния молодому человеку немедленно вызвали карету скорой помощи.

— Парнишка тоже виноват — ехал через дорогу на светофоре, а ведь надо переводить велосипед в руках. Водитель «Калины» выехал на перекресток на мигающем зеленом и, получается, завершал маневр. Скорая приехала быстро, минут шесть, может быть. Когда подоспели врачи, велосипедист был в сознании, — рассказали очевидцы.

В пресс-службе МВД зарегистрировали ДТП и добавили, что сейчас идет служебная проверка по происшествию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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