По одному за каждый миллион: экс-омбудсмену Челябинской области может грозить три года колонии

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:58:31+03:00

Заседания по делу экс-омбудсмена несколько раз переносили Фото: Андрей АБРАМОВ

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3,5 года колонии — именно такое наказание прокуратура Челябинской области запросила для бывшего регионального уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова. Об этом экс-омбудсмен заявил в своих социальных сетях.

Сегодня, 3 июня, в Центральном райсуде Челябинска происходило очередное заседание с участием Севастьянова. По словам экс-омбудсмена, помимо колонии, прокурор запросил выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Бывший уполномоченный по правам человека обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Экс-омбудсмен предоставил в минсельхоз недостоверные документы, чтобы получить грант для крестьянско-фермерских хозяйств Челябинской области. При этом Севастьянов не занимался фермерством.

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ИСТОЧНИК KP.RU