По одному за каждый миллион: экс-омбудсмену Челябинской области может грозить три года колонии
3,5 года колонии — именно такое наказание прокуратура Челябинской области запросила для бывшего регионального уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова. Об этом экс-омбудсмен заявил в своих социальных сетях.
Сегодня, 3 июня, в Центральном райсуде Челябинска происходило очередное заседание с участием Севастьянова. По словам экс-омбудсмена, помимо колонии, прокурор запросил выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Бывший уполномоченный по правам человека обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Экс-омбудсмен предоставил в минсельхоз недостоверные документы, чтобы получить грант для крестьянско-фермерских хозяйств Челябинской области. При этом Севастьянов не занимался фермерством.
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ИСТОЧНИК KP.RU