Минздрав рассказал о необычных симптомах коронавируса у пожилых людей
Атипичные симптомы: федеральный минздрав рассказал о том, как может протекать COVID-19 у пожилых людей. Согласно новым методикам от ведомства, зараженные коронавирусом люди старше 65 подвержены тахикардии или снижению артериального давления. При этом у них может не быть обычных симптомов, вроде кашля или одышки.
— Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения... конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления, — цитируют рекомендации журналисты KP.ru.
На 3 мая в России выявлено 8 536 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. При этом у 3 287 из них нет клинических проявлений COVID-19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU