Минздрав рассказал о необычных симптомах коронавируса у пожилых людей

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:57:23+03:00

При этом, у пожилых может не быть типичных для COVID-19 симптомов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Атипичные симптомы: федеральный минздрав рассказал о том, как может протекать COVID-19 у пожилых людей. Согласно новым методикам от ведомства, зараженные коронавирусом люди старше 65 подвержены тахикардии или снижению артериального давления. При этом у них может не быть обычных симптомов, вроде кашля или одышки.

— Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения... конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления, — цитируют рекомендации журналисты KP.ru.

На 3 мая в России выявлено 8 536 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. При этом у 3 287 из них нет клинических проявлений COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU