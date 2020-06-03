Погода в Челябинске на 4 июня 2020: дождя не будет, но это небо...

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:03:28+03:00

Какой будет погода в Челябинске 4 июня 2020 года

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На Руси люди почему-то считали, что именно в этот день окончательно распускаются все весенние цветы. В этом году все немного иначе: одуванчики, ландыши, ирисы, и шиповник уже отцветают. Так что приметы — спорное дело. Лучше расскажем вам, какой будет погода в Челябинске 4 июня 2020 года.

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Если верить прогнозу Челябинского Гидрометцентра, в ночь на четверг, 4 июня, в областном центре +4...+6, что довольно прохладно. Днем в Челябинске воздух прогреется до +19 градусов.

Осадков городу не обещают. Но день испортят порывы ветра — иногда они будут достигать 12 метров в секунду.

Зато над городом снова поплывут облака. А они стольких романтиков на подвиги вдохновили! Не забудьте и вы посмотреть завтра в небо.

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ИСТОЧНИК KP.RU