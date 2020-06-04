Гражданка Австрии летела к матери в Троицк, но попала в челябинский обсерватор

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:49:05+03:00

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В непростой ситуации оказалась наша бывшая соотечественница, живущая в Австрии. Женщина прилетела на родину, чтобы проведать больную мать. Но с самолета ее отвезли в обсерватор на озере Смолино.

Челябинцы, что находятся вместе с ней в обсерваторе, помогли женщине связаться с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко. Омбудсмен помогла решить часть проблем.

Из обсерватора иностранку, конечно, не отпустили. Однако женщине сделали местную симку, и теперь она может разговаривать с главврачом больницы в Троицке, где лежит мама.

— Я попросила главврача быть на связи и держать женщину в курсе состояния ее мамы. Есть появится необходимость что-то передать в Троицк, что-то приобрести, это сделает наш общественный помощник в Троицке, — заявила Юлия Сударенко.

Напомним, туристы из США прилетели в Челябинск 31 мая. В обсерваторе им предстоит провести две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU