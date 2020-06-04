Даже не про ковид: жителя Челябинской области оштрафовали за фейк в соцсетях
Житель Верхнего Уфалея заплатит 15 тысяч рублей за недостоверную информацию, размещенную в одном из пабликов города.
— На одном из сайтов мужчина разместил пост, в котором сообщалось, что местная жительница умерла в больнице от тяжелой болезни. Информация, не соответствующая действительности, была опубликована в открытом доступе для неограниченного числа читателей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Так как подобные сообщения могут негативно сказаться на настроении горожан, автора поста решили привлечь к ответственности. Мужчину быстро нашли. На него составили административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Материалы проверки направили в мировой суд, а суд назначил материальное наказание.
Возможно, вы удивитесь, что под статью попал не подросток. а вполне себе зрелый мужчина 34 лет. Что им двигало, остается загадкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU