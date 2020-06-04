Цапник, Робак и Ярушин: топ-10 актеров из Челябинской области, добившихся успеха в кино

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:31:07+03:00

Многие из них из маленьких городов, но смогли стать звездой.

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Наши коллеги с сайта «Челябинск Сегодня» составили топ-10 актеров из Челябинской области, которые добились успеха в кино и стали популярными артистами.

Так как кино у нас любят все, просто не может не поделиться этой подборкой с читателем.

Ян ЦАПНИК, 51 год, Челябинск. Ян пошел дальше своего папы, который играет на сцене Челябинской драмы, и покорил всю Россию. Актер сыграл в 194 кинокартинах, среди которых такие хиты, как «Улицы разбитых фонарей», «Приключения в изумрудном городе», «Бригада», «Бандитский Петербург».

Александр РОБАК, 46 лет, Златоуст. На счету актера 106 картин, в том числе «Брат 2», «Есенин», «Ирония судьбы. Продолжение», «Кандагар», «Елки 2, 3, 5, последние», «Вий-2», «Колл-центр», «Война семей», «Домашний арест».

Игорь ПИСЬМЕННЫЙ, 54 года, Верхний Уфалей. Играл в «Бригаде», «Молодежке», в «Ночном дозоре».

Инга ОБОЛДИНА, 51 год, Кыштым. Ингу можно увидеть в фильмах «Доктор Живаго», «Ирония судьбы. Продолжение», «Все умрут, а я останусь», «Елки 2», «Новогодний переполох»...

Анна ПЕСКОВА, 34 года, Челябинск. Фильмы: «Высокая кухня», «Прощаться не будем», «Фамильные ценности», «Летчик» и другие.

Александр ПАЛЬ, 31 год, Челябинск. Актера заметили после второстепенной роли в комедии «Горько!». После этого Александр сыграл в 30 картинах, в том числе в «Елки 1914», «Страна чудес», «Все и сразу», «Толя робот».

Алексей ГАВРИЛОВ, 36 лет, Магнитогорск. На счету актера около 20 фильмов, в том числе «Универ», «Универ. Новая общага», «След» и другие.

Светлана КАМЫНИНА, 41 год, Челябинск. Дебютом Светланы стала роль в сериале «Аэропорт». После актриса успела сняться в 18 картинах, среди которых «Интерны», «Бумер. Фильм второй», «Кадетство», «Страна ОЗ» и другие.

Татьяна ВОЛКОВА, 40 лет, Челябинск. Татьяна снялась в семи фильмах, в числе которых «Иван грозный», «Неслучайная встреча» и «Бывшие».

Стас ЯРУШИН, 39 лет, Челябинск. Путевку в жизнь Стасу Ярушину дал КВН. Снимался в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», озвучивал героев мультфильмов «Стройка», «Лунтик», «Университет монстров».

Подробнее об артистах читайте на сайте наших коллег.

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