Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 июня 2020: печальное постоянство
По данным минздрава Челябинской области, на утро 4 июня подтверждены 3469 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 113 свежих случаев заражения. К сожалению, области не удается заметно снизить прирост заболевших уже больше недели.
Медики сообщают о двух погибших от коронавируса. Скончался 73-летний мужчина из Карталов и 69-летний мужчина из Миасса. Каких-то тяжелых хронический заболеваний у обоих не было. Причиной смерти стал именно коронавирус.
Всего погибших по области 49. И только 26 из них имели тяжелые патологии.
Сейчас по области продолжают болеть 1868 человек. За прошедшие сутки выписан 61 южноуралец. Всего 1540 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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