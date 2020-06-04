Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 июня 2020: печальное постоянство

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:28:52+03:00

Пока статистика пополняется каждый день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

По данным минздрава Челябинской области, на утро 4 июня подтверждены 3469 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 113 свежих случаев заражения. К сожалению, области не удается заметно снизить прирост заболевших уже больше недели.

Медики сообщают о двух погибших от коронавируса. Скончался 73-летний мужчина из Карталов и 69-летний мужчина из Миасса. Каких-то тяжелых хронический заболеваний у обоих не было. Причиной смерти стал именно коронавирус.

Всего погибших по области 49. И только 26 из них имели тяжелые патологии.

Сейчас по области продолжают болеть 1868 человек. За прошедшие сутки выписан 61 южноуралец. Всего 1540 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU