2020-06-04T10:15:15+03:00
Общество

«Пришли как домой, оборвали утеплитель на окнах»: по подъездам Челябинска ходит команда мошенников

Обманщики предлагают бесплатную диагностику пластиковых окон
Лидия ПЕСКОВА
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Дочь пострадавшей успела снять визитеров на телефон. Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".Дочь пострадавшей успела снять визитеров на телефон. Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".
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О новом способе мошенничества в Челябинске рассказывает «Курс дела». Команда аферистов обходит подъезды жилых домой и предлагает бесплатную диагностику пластиковых окон, а потом разводит жильцов на деньги.

Пострадавшие челябинцы рассказывают, что сначала квартиры обходят девушки-менеджеры — собирают жалобы горожан. Следом за ним по подъездам идут мужчины.

— К моей престарелой маме пришли сразу трое. Без спроса они прошли в комнату, стали срывать с уплотнитель с балконной двери, что-то крутить. Сказали, что услуга платная, стоит 10 тысяч рублей, но для нее они отремонтируют дверь за 6 тысяч. Мама просила их не трогать окна и выйти. Но они отказались покидать квартиру, пока она не заплатит хотя бы 2500 рублей, — рассказывает дочь пострадавшей.

Вот такой чек от "Елены Прекрасной" мошенники выдали пенсионерке. Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".

Вот такой чек от "Елены Прекрасной" мошенники выдали пенсионерке. Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".

По словам женщины, получив деньги, мошенники выдали пенсионерке товарный чек с печатью оздоровительного центра «Елена Прекрасная».

Женщина успела снять визитеров на телефон и сообщила о визите мошенников в органы внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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