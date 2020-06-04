Юные умники из Челябинска передают привет Максиму Галкину

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:13:12+03:00

И хотят, чтобы любимый телеведущий получил премию

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Маленькие умники из Челябинска Максим и Ангелина Штейн поддержали одного из номинантов на премию «За преданность Детству», которую проводит международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!».

Максим и Ангелина Штейн поддерживают программу Лучше всех .

— Мы редко смотрим телевизор, но зато мы очень любим программу «Лучше всех» с Максимом Галкиным, — передает привет Максим телеведущему.

На фестивале «От Винта!» Макис был самым юным участником, в 5 лет он представил собственный проект погрузчика для самолета. А его сестра Ангелина — проект умного транспорта в городской среде.

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ИСТОЧНИК KP.RU