2020-06-04T13:02:49+03:00
Спорт

Авторитет и универсал: «Трактор» вернул Игоря Полыгалова в Челябинск

Как долго нападающий пробудет в клубе
Алексей МИКУШИН
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В сезоне 2017/2018 в составе черно-белых Игорь Полыгалов стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. Фото ХК «Трактор»В сезоне 2017/2018 в составе черно-белых Игорь Полыгалов стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. Фото ХК «Трактор»
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Прошлый сезон 33-летний Полыгалов играл в московском «Динамо». А ранее два года защищал цвета «Трактора» под началом нынешнего главного тренера команды Анвара Гатиятулина.

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Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин отмечает, что подписание Игоря Полыгалова — ещё один шаг к усилению «Трактора» и важное точечное приобретение.

— Это универсальный нападающий, способный действовать на высоких скоростях на обеих сторонах площадки. Полыгалов всегда выполнял огромный объем черновой работы и имел большой авторитет в раздевалке. Те задачи, которые перед ним будет ставить Анвар Гатиятулин, отлично ему знакомы, потому Игорю не будет нужно время на адаптацию и он быстро вольется в команду, — рассказал официальному сайту клуба Иван Савин.

Контракт с форвардом рассчитан на один сезон 2020/2021.

Кстати, в сезоне 2017/2018 в составе черно-белых Игорь Полыгалов стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. Отметим, что в активе воспитанники пермской хоккейной школы 106 матчей за «Трактор» и 50 (24+26) набранных очков. Вместе с «Динамо» хоккеист дошел до второго раунда плей-офф, после чего турнир КХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. На его счету в составе москвичей 17 (10+7) очков в 53 матчах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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