2020-06-04T13:03:19+03:00
Общество

«Прекрасный вид из окна!»: космонавт сделал снимки Южного Урала из космоса

В кадр попали гора Ямантау и гора Иремель — две самых высоких вершины Уральских гор
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Иван Вагнер.Фото: Иван Вагнер.
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Благодаря российскому космонавту Ивану Вагнеру челябинцы могут увидеть Уральские горы из космоса. Пару свеженьких снимков Вагнер выложил накануне на личной странице в социальных сетях.

На фотографиях показан Южный Урал. На одном снимке — высшая точка Южного Урала гора Ямантау. Она расположена в Белорецком районе Республики Башкортостан, но челябинцы довольно часто ходят туда в походы.

Фото: Иван Вагнер.

Фото: Иван Вагнер.

На втором снимке вторая по величине вершина Южного Урала гора Иремель. Она тоже находится на территории Башкортостана, однако с северо-запада ее склоны спускаются в Катав-Ивановский район Челябинской области. У подножия Иремеля расположен поселок Тюлюк, он тоже попал на снимок.

— Спасибо за фото! Мне довелось побывать у подножия Ямантау и дважды подняться на Иремель, — благодарят космонавта туристы.

— Смею заметить, у вас прекрасный вид из окна! — шутит один из подписчиков Ивана Вагнера.

Удивительные фото планеты космонавт выкладывает постоянно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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