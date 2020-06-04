«Прекрасный вид из окна!»: космонавт сделал снимки Южного Урала из космоса
Благодаря российскому космонавту Ивану Вагнеру челябинцы могут увидеть Уральские горы из космоса. Пару свеженьких снимков Вагнер выложил накануне на личной странице в социальных сетях.
На фотографиях показан Южный Урал. На одном снимке — высшая точка Южного Урала гора Ямантау. Она расположена в Белорецком районе Республики Башкортостан, но челябинцы довольно часто ходят туда в походы.
Фото: Иван Вагнер.
На втором снимке вторая по величине вершина Южного Урала гора Иремель. Она тоже находится на территории Башкортостана, однако с северо-запада ее склоны спускаются в Катав-Ивановский район Челябинской области. У подножия Иремеля расположен поселок Тюлюк, он тоже попал на снимок.
— Спасибо за фото! Мне довелось побывать у подножия Ямантау и дважды подняться на Иремель, — благодарят космонавта туристы.
— Смею заметить, у вас прекрасный вид из окна! — шутит один из подписчиков Ивана Вагнера.
Удивительные фото планеты космонавт выкладывает постоянно.
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ИСТОЧНИК KP.RU