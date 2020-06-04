Правозащитница из Челябинской области заявила о давлении со стороны силовиков
Известная правозащитница из Челябинска Валерия Приходкина заявила, что ей грозит штраф за публикацию поста о забастовке медиков в Магнитогорске.
— Ух ты! На меня пытаются завести административное дело о фейк-ньюс! Это про несбывшуюся забастовку вречей в Магнитогорске, где вместо доплат два наряда полиции прибыли! — написала Валерия в социальных сетях.
В пресс-службе УВД России по Челябинской области заявление дамы не комментируют, ссылаясь на запрет разглашать персональные данные горожан, в отношении которых проводятся какие-то действия.
Однако собственный источник КП-Челябинск в силовых структурах подтвердил, что проверка по факту публикации поста ведется.
Валерия Приходкина стала известная широкому кругу южноуральцев по работе в «Школе призывника». Общественная организация разъясняла молодым людям правовые аспекты воинской службы и, говорят, помогала уклоняться от армии. Официальные структуры считают правозащитницу оппозиционером.
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ИСТОЧНИК KP.RU