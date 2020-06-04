Правозащитница из Челябинской области заявила о давлении со стороны силовиков

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:50:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная правозащитница из Челябинска Валерия Приходкина заявила, что ей грозит штраф за публикацию поста о забастовке медиков в Магнитогорске.

— Ух ты! На меня пытаются завести административное дело о фейк-ньюс! Это про несбывшуюся забастовку вречей в Магнитогорске, где вместо доплат два наряда полиции прибыли! — написала Валерия в социальных сетях.

В пресс-службе УВД России по Челябинской области заявление дамы не комментируют, ссылаясь на запрет разглашать персональные данные горожан, в отношении которых проводятся какие-то действия.

Однако собственный источник КП-Челябинск в силовых структурах подтвердил, что проверка по факту публикации поста ведется.

Валерия Приходкина стала известная широкому кругу южноуральцев по работе в «Школе призывника». Общественная организация разъясняла молодым людям правовые аспекты воинской службы и, говорят, помогала уклоняться от армии. Официальные структуры считают правозащитницу оппозиционером.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU