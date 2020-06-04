В Челябинской области составили интерактивную карту пляжей, разрешенных для купания

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:42:15+03:00

На разрешенных пляжах дно вычищено от мусора, и дежурят матросы-спасатели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На ней будет 115 водоемов и текстовые справки к ним

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МЧС собрало для купальщиков удобную карту, где отмечены все пляжи Челябинской области, разрешенные для купания. В этом году проверку безопасности прошли 115 пляжей, но на карте пока только 61. Отметка означает, что место отдыха прошло освидетельствование Государственной инспекции по маломерным судам. Карта будет постепенно дополняться.

— Подобный эксперимент мы провели впервые в прошлом году. Тогда интерактивные карты разработали по пожарам в больницах и по гибели детей на водоемах, а теперь и «путеводитель безопасности» на озерах, — рассказал изданию «Южноуральская панорама» разработчик карты, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Позже на карте пляжей появится справка: кликнув на водоем, можно будет посмотреть число утонувших и другую информацию.

Напомним, купальный сезон в Челябинской области еще не открыт. Он начнется, когда снимут режим повышенной готовности. Однако желающих искупаться полно. И, к сожалению, часто на «диких»пляжах. Купание на них уже стоило жизни четырем южноуральцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU