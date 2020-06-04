Депутат Госдумы из Челябинской области встал на защиту должников

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:39:06+03:00

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У должников больше не будут отбирать последние средства к существованию. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме, об этом сообщает депутат из Челябинской области Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что южноуральцы постоянно обращаются к нему с такой проблемой.

О помощи парламентария попросила пенсионерка Ольга Чернова. Сын женщины уговорил ее взять кредит на свое имя, а рассчитываться отказался. Старушка-мать осталась один на один с коллекторами. Об этом рассказали в пресс-службе депутата.

— Квартиру продала трехкомнатную. Не успела погасить первый кредит, образовался второй. И сейчас так выходит, что после ежемесячного списания догов на жизнь мне остается сумма чуть более пяти тысяч рублей. На эти деньги я должна и коммуналку оплатить, и лекарства купить, и продукты, не хватает ни на что, — поделилась пенсионерка Ольга Чернова.

Владимир Бурматов не оставил старушку в беде, пенсию ей увеличили, но она все равно не выше прожиточного минимума.

— У должника все равно при взыскании суммы задолженности должен оставаться прожиточный минимум. Он должен быть неприкосновенным. Об этом и новый закон, который мы инициировали, — подчеркнул Владимир Бурматов.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, «Закон об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях».

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ИСТОЧНИК KP.RU