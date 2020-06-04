2020-06-04T15:33:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Как у Шекспира: коронавирус разлучил челябинку с мужем

Девушка собиралась перейти границу России с Латвией
Ангелина ЗАКИРОВА
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Элиза возвращается в родной Челябинск. Фото: pskov.kp.ruЭлиза возвращается в родной Челябинск. Фото: pskov.kp.ru
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Челябинка Элиза пыталась пересечь границу России, чтобы воссоединится с мужем, который живет в Латвии, но на погранпункте в Пыталово ее развернули. Об этом сообщает KP.ru.

Два дня Элиза прожила на таможне прежде чем, вернутся в Челябинск, добрые люди решили ей помочь. Перед отъездом журналисты «Комсомольской правды» успели поговорить с девушкой.

Элиза хотела переехать к мужу в Латвию, для этого ей надо было собрать нужные документы. Но грянул коронавирус и нарушил планы молодоженов, разлучив их. Позже у влюбленных появился шанс воссоединится, челябинка сразу ухватилась за него.

Девушка звонила, уточняла по поводу пересечения границы, ее заверили, что все будет хорошо: ее пропустят. Однако развернули в самый последний момент.

— Получается, меня просто по телефону дезинформировали. И моя вина в том, что я не записала уполномоченного, который со мной разговаривал по телефону перед поездкой, — рассказала Элиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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