Как у Шекспира: коронавирус разлучил челябинку с мужем
Челябинка Элиза пыталась пересечь границу России, чтобы воссоединится с мужем, который живет в Латвии, но на погранпункте в Пыталово ее развернули. Об этом сообщает KP.ru.
Два дня Элиза прожила на таможне прежде чем, вернутся в Челябинск, добрые люди решили ей помочь. Перед отъездом журналисты «Комсомольской правды» успели поговорить с девушкой.
Элиза хотела переехать к мужу в Латвию, для этого ей надо было собрать нужные документы. Но грянул коронавирус и нарушил планы молодоженов, разлучив их. Позже у влюбленных появился шанс воссоединится, челябинка сразу ухватилась за него.
Девушка звонила, уточняла по поводу пересечения границы, ее заверили, что все будет хорошо: ее пропустят. Однако развернули в самый последний момент.
— Получается, меня просто по телефону дезинформировали. И моя вина в том, что я не записала уполномоченного, который со мной разговаривал по телефону перед поездкой, — рассказала Элиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU